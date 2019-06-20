الامارات | مدرب نيجيريا: جمهورنا لن يقبل إلا باللقب الإفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: جمهورنا لن يقبل إلا باللقب الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب النيجيري الألماني جيرنوت روهر، إن طموحاتهم كبيرة في البطولة، مشدداً على أن «جمهور نيجيريا لن يقبل إلا باللقب القاري».

وتستهل نيجيريا مبارياتها بعد غدٍ أمام بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً غينياً ومدغشقر وتقام مبارياتها على استاد الإسكندرية.

وقال روهر في تصريحات صحافية: «الوصول للأدوار النهائية يتطلب المرور عبر محطات عدة، وتركيزنا حالياً على المباراة الافتتاحية».

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وأضاف: «منتخب نيجيريا يمتلك مزيجاً من الخبرات والعناصر الشابة التي لديها الرغبة والإصرار لتحقيق أهداف الجهاز الفني وطموحات الجماهير النيجيرية».

وأضاف «رغم تغيبنا عن النسختين السابقتين، إلا أنه من المؤكد أن منتخب نيجيريا حينما يشارك في البطولة فإنه عادة ما يذهب بعيداً ويصل للنهائيات» مشيراً الى أن الجميع في نيجيريا ينتظر الأداء الجيد لفريقهم وينتظرون الفوز بالكأس.

وعن غيابات النسور الخضر، قال: «نفتقد لاعباً واحداً هو تيرون ايبويهي الذي يعاني الإصابة منذ أربعة أشهر، كما أن مشكلة حراسة المرمى الحالية قابلة للحل، حيث يمتلك الفريق حارساً صغير السن واثنين من حراس المرمى الآخرين أصحاب الخبرة، وقد ظهر حارسا الخبرة بشكل جيد خلال المباراة الودية الأخيرة أمام السنغال».