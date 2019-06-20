الامارات | محمد إبراهيم: المهاجم المواطن مظلوم.. ومبخوت وخليل خارج المقارنة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: المهاجم المواطن مظلوم.. ومبخوت وخليل خارج المقارنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مهاجم الشارقة السابق، المنتقل حديثاً إلى عجمان، محمد إبراهيم، أنه فضّل عرض «البرتقالي» على العديد من العروض التي وصلته من أندية مختلفة لثلاثة أسباب.

وكان محمد إبراهيم وقّع أول من أمس رسمياً مع نادي عجمان، لمدة موسم واحد قابل للتجديد دون أن يتم الكشف عن المقابل المادي.

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وقال إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»: «في مقدمة الأسباب التي دفعتني للانتقال إلى عجمان العلاقة القوية التي تربط والدي برئيس مجلس إدارة النادي خليفة الجرمن، ووجود أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للبرتقالي، إضافة الى نصيحة لاعب خط الوسط حسن عبدالرحمن»، وأضاف أن «الرغبة المشتركة لي ولنادي عجمان بالارتباط كانت موجودة قبل موسمين، لكنها لم تكتمل لأسباب خارجة عن إرادتي». وتحدث اللاعب عن تجربته مع الشارقة ولماذا لا يبرز المهاجم المواطن بشكل دائم، ومقارنة علي مبخوت وأحمد خليل ببقية المهاجمين، وغيرها من التفاصيل التي دارت في تلك المقابلة.

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