الامارات | تنسيق مصري تونسي لتسهيل تنقل جماهير «نسور قرطاج»

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مصري تونسي لتسهيل تنقل جماهير «نسور قرطاج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد سفير مصر بتونس بتيسير تنقل الجماهير التونسية لمواكبة مباريات المنتخب التونسي «نسور قرطاج» في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها بلاده.

والتقى رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء أول من أمس، السفير المصري نبيل الحبشي بهدف التنسيق حول اختصار إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للصحافيين والجماهير التونسية إلى مصر.

Advertisements

وقال الاتحاد إن طلبه تركز على طبيعة العلاقة التاريخية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين، وعلى طبيعة الحدث الرياضي الذي يتطلب إجراءات استثنائية لاختصار الوقت ولتمكين التونسيين من تشجيع منتخبهم.

وقال الحبشي في تصريحات صحافية: «وضعنا أسساً لتسريع كل الإجراءات لزيارة الأشقاء التونسيين إلى مصر. تحدثنا بشأن مدة إصدار التأشيرة التي لن تزيد على 48 ساعة».

وأوضح السفير أن إجراءات الحصول على التأشيرة ستقتصر على تقديم نسخة من جواز السفر وانتظار 48 ساعة قبل الحصول على تأشيرة. ويتوقع سفر الآلاف من الجماهير التونسية إلى مصر لمؤازرة «نسور قرطاج» الذي يلعب في المجموعة الخامسة مع أنغولا ومالي وموريتانيا على استاد مدينة السويس.