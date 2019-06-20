الامارات | مفكرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مفكرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كوبا أميركا أوروغواي - باراغواي 4:30 بطولة الكونكاكاف نيكاراغوا - هايتي 3:00 كأس العالم للسيدات الكاميرون - نيوزيلندا 20:00 Advertisements هولندا - كندا 20:00 السويد - أميركا 23:00 تايلاند - تشيلي 23:00 الدوري العراقي الحدود - الشرطة 18:00 النفط - نفط الجنوب 18:00 البحري - نفط ميسان 20:15 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.