الامارات | بعثة المغرب تصل إلى القاهرة من دون المهاجم حمدالله

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المغرب تصل إلى القاهرة من دون المهاجم حمدالله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى القاهرة أول من أمس، بعثة منتخب المغرب لكرة القدم قادمة على متن طائرة خاصة من الرباط للمشاركة في فعاليات الدورة الـ32 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تبدأ غداً وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وتم إنهاء إجراءات وصول بعثة المغرب، كما حرص عدد من قيادات وزارة الطيران ومطار القاهرة والسفارة المغربية لدى مصر على استقبال بعثة المغرب بالورود من صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة، حيث تم إنهاء إجراءات وصول البعثة بسرعة وتم نقلها إلى مقر إقامتها وسط حراسة أمنية مشددة.

وكان لافتاً وصول البعثة من دون قناص فريق النصر السعودي، أحد أبرز المهاجمين المغاربة، عبدالرزاق حمدالله، الذي أثير جدل كبير حوله بعد أن قرر مغادرة معسكر الفريق في المغرب، كما لم تنجح محاولات إقناعه باللحاق ببعثة المنتخب، كما لم يتم تعويضه بأي لاعب آخر، كون اسمه لايزال مسجلاً في القائمة الرسمية للمغرب بكأس إفريقيا.

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ويلعب المغرب في المجموعة الرابعة مع منتخبات ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا، ويحتضن استاد السلام بالقاهرة مباريات تلك المجموعة.

ويستهل مشواره بمواجهة ناميبيا يوم الأحد المقبل.