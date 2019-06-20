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الامارات | عرس إفريقي بمشـــاركة 24 منتخباً ينطلـق في مصر غداً

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في نسختها الـ33 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى، وهو الأمر الذي يجعل محبي كرة القدم في القارة السمراء على موعد مع وجبة كروية دسمة تفرضها مشاركة نجوم الدوريات الأوروبية، يتقدمهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، والمغربي حكيم زياش.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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