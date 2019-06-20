الامارات | عرس إفريقي بمشـــاركة 24 منتخباً ينطلـق في مصر غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن عرس إفريقي بمشـــاركة 24 منتخباً ينطلـق في مصر غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في نسختها الـ33 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى، وهو الأمر الذي يجعل محبي كرة القدم في القارة السمراء على موعد مع وجبة كروية دسمة تفرضها مشاركة نجوم الدوريات الأوروبية، يتقدمهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، والمغربي حكيم زياش.

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