شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحى»: جوائز «إبداع مراكز الشباب» تصل لمليوني جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على رعاية مهرجان «إبداع مراكز الشباب»، في نسخته الثانية، موضحًا أن المهرجان يأتى في إطار استراتيجية بناء الإنسان، التي أطلقها الرئيس، كما يأتى في ضوء السياسة العامة للوزارة لدعم المواهب الشبابية ورعايتها بما يحقق الهدف منها في تنمية وتفعيل طاقات الشباب وفكرهم في جميع الجوانب الثقافية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم واكتشاف المتميز منها في مختلف المحافظات.

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وقال «صبحى»، في تصريحات صحفية، إن جوائز هذا العام من النسخة الثانية وصلت قيمتها إلى مليونى جنيه، مُقسَّمة على عدد من أفرع المسابقة، التي تشمل أكثر من 16 مجالًا مختلفًا من الإبداع، بواقع 77 جائزة، حيث تتم التصفيات بمراكز الشباب في النصف الأول من أغسطس المقبل، على أن تتم التصفيات النهائية للمهرجان خلال النصف الثانى من أغسطس حتى سبتمبر المقبلين.

وأضاف أن المهرجان يهدف لاكتشاف جيل جديد من المبدعين في مراكز الشباب، واستثمار أوقات فراغ الشباب، ويسهم في إيجاد فرص عمل تتناسب مع هوايات الشباب وإمكاناتهم، كما يحقق تنمية العديد من المواهب الشبابية في مختلف أقاليم مصر، خاصة الحدودية والصعيد ومدن القناة، وإعادة الشباب إلى فهم وتذوق الفنون والإحساس بالجمال والانتماء للوطن.

وأشار إلى أنه تم تحديد مجالات التنافس للمتسابقين في مجالات: «شعر الفصحى والعامية وكلمات الأغانى- التأليف المسرحى- المقال- السيناريو والحوار- الدورى الثقافى المعلوماتى- الموسيقى والغناء- العروض المسرحية- الفنون الشعبية- الإنشاد الدينى والترانيم- الأفلام القصيرة- الفنون التشكيلية- المبادرات المجتمعية- الابتكارات العلمية- الشطرنج- الألعاب الإلكترونية»، لافتًا إلى أنه تم استحداث مجال جديد من مجالات الإبداع الشبابى، وإلقاء الضوء على النماذج المضيئة في سماء العلم والثقافة والفن على المستوى المصرى والعربى والعالمى.