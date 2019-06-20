شكرا لقرائتكم خبر عن رولا تغني لـ«صلاح»: «اتقدم يا فرعون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طرحت المطربة اللبنانية، رولا سعد، أغنية جديدة تحمل اسم «اتقدم يا فرعون» عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتى تهديها للمنتخب المصرى واللاعب العالمى محمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تنطلق، غدًا الجمعة، في نسختها الـ32، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، وتوزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبداللطيف.

وقالت رولا: «سجلت هذه الأغنية للشعب المصرى (هدية) لأن مصر تستحق منا الكثير كوطن عربى وصاحبة تاريخ طويل رياضيًا وفنيًا وسياسيًا، غير أن اللاعبين المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، وكون أننا عرب ومن نفس الطين ده أقل حاجة نقدمها لمصر وشعبها».

وتابعت: «غازلت محمد صلاح في كلمات الأغنية، لأني أحب فيه الإنسان أكثر من اللاعب، لأنه واجه صعوبات عديدة، ولم يستسلم للظروف حتى أصبح نجما عالميا، وساعد أهل بلده بشكل كبير، ومثّل مصر والعرب بشكل حلو جدًا، ونحن نفتخر به، ونتمنى له التوفيق في البطولة».