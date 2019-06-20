شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يكشف أسرار حفل افتتاح «كأس الأمم الإفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفنان «حكيم» كواليس تسجيل وتصوير «متجمعين» الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية في دورتها الـ32 التي تنطلق مساء غد من استاد القاهرة الدولى، وقال حكيم، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «الأغنية عبارة عن تريو، يشاركنى الغناء فيها 3 مطربين أفارقة هم فيمى كوتيه من نيجيريا الذي يغنى بالإنجليزية والمطربة العالمية (دوبيه) من كوت ديفوار، وسأغنى باللغة العربية، وصور الكليب المخرج ياسر سامى، وأدار التصوير وائل درويش، وكتب كلماتها محيى حوّار ولحنها شريف حمدان وتوزيع طارق عبدالجابر، وسجل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس والمنتج الفنى لها فايز عزيز».

وأضاف «حكيم»: «انتهينا من تسجيل الأغنية وتسليمها في أول إبريل، وجاء تعاونى للمرة الثانية مع كل من محيى حوار وشريف حمدان، بعد نجاحنا معًا في أغنية حملة (100 مليون صحة)، وضعنا الخطوط العريضة وكان هدفنا (لم شمل إفريقيا) في وقت تترأس فيه مصر سياسيًا من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى، والبطولة نظمناها على طبق من ذهب، وبالتالى مصر تستضيف إفريقيا رياضيًا وسياسيًا، وكان الهدف أن نقدم ملحمة فنية ترسخ لأهمية ومكانة الفن المصرى والإفريقى عالميًا».

وأوضح: «فكرنا في استضافة الثقافات الأفريقية ليشاركونا الفرحة كون الأغنية موجهة لإفريقيا التي نسيناها منذ سنوات، وكانت فكرتى الاستعانة بمطربين أفارقة، وسعيت لتنفيذها منذ فترة بعيدة أن أقدمها في حفلات على الهواء بحضور رئاسى لكن الفرصة لم تتح حتى سنحت من خلال بطولة إفريقيا حاليًا، والهدف من الأغنية لم ثقافة الأفارقة، كنت دائما أنتقد فكرة تصدر كل من الفنانين حسين الجسمى والشاب خالد في تلك المحافل مع احترامى الكامل لهما، لأن مصر أم الدنيا لماذا تقتصر الأغانى الوطنية عليهما فقط». وأشار إلى أن تصوير الكليب استغرق قرابة 9 أيام تقريبًا، وتم بالكامل داخل مصر في ديكور يقدم مصر وإفريقيا، وجمع بين الأهرامات وأماكن تتشابه مع الجغرافيا الإفريقية. وعن حفل الافتتاح قال: نواصل البروفات يوميًا، وسيكون مليئا بالاستعراضات بمشاركة فريق من نيجيريا.