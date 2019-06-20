شكرا لقرائتكم خبر عن «مو صلالالالالا» كتاب جديد لحمدي رزق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم الكاتب الصحفى حمدى رزق رؤية سياسية لظاهرة محمد صلاح المصرية في تجلياتها عربيا وعالميا، ويقف «رزق» في دراسته على الظاهرة التي تجاوزت الآفاق المحلية إلى العالمية متقفيا سيرة ومسيرة صلاح الحالم دوما بموضع قدم في قمة الكرة العالمية.

اختار الكاتب أغنية جمهور ليفربول «الريدز» الشهيرة في معقلهم التاريخى «انفيلد» (مو صلالالالالا) لتكون عنوانا لكتابه الصادر اليوم عن دار «العين» مع صورة لصلاح بشعاره اللافت «NEVER GIVE UP» الذي يجسد طموح صلاح في الحياة. ويقف «رزق» عند حدود الإلهام الذي يمثله صلاح مصريا وعربيا وعالميا، وكيف تحول إلى «ظاهرة» تشغل المنتديات الكروية، ورقم صعب في المعادلات الكروية، ومنافس على أرقى الجوائز العالمية، بحثا عن العوامل الزمانية والمكانية التي تجسدت رياحا في شراع قارب صلاح المبحر في محيطات الكرة العالمية. ويقدم الكاتب الصحفى حمدى رزق رؤية سياسية لمواقف النجم اتساقا مع قناعاته الوطنية، ويبرهن على رفضه للاستخدام السياسى ضد وطنه، وإخلاصه لأهله، وخيريته التي تنضح بها مواقفه المعلنة وغير المعلنة، انطلاقا من أرضية مصرية خالصة. تصدى لتقديم الدراسة الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة الذي تعرف على صلاح كإنسان في لقاء يروى قصته.