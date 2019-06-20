شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مدربًا أجنبيًا عانقوا لقب أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات نسخة جديدة من كأس أمم إفريقيا تحمل الرقم 32 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ونجح 26 مديرا فنيا في تاريخ الكان من كتابة اسمه بتاريخ من ذهب بالتتويج باللقب وفى مقدمتهم المصرى حسن شحاتة والغانى تشالز جيامفى، اللذان قادا منتخبى بلادهما لمعانقة اللقب في 3 مرات، حيث حققها «المعلم» مع الفراعنة في 3 نسخ متتالية في 2006 و2008 و2010 في إنجاز يتحاكى عنه التاريخ، بينما قاد جيامفى البلاك ستارز للقب في نسخ 1963 و1965 و1982.

ونجح كل من المصرى محمود الجوهرى والنيجيرى ستيفن كيشى في التتويج باللقب كلاعبين ومدربين، فأحرز «الجنرال» اللقب 1959 لاعبا و1998 مدربا، كذلك كيشى مع النسور لاعبا في 1994 ومدربا في 2013.

المدرب الوطنى المصرى مراد فهمى هو أول مدير فنى يحقق لقب أمم إفريقيا، حيث قاد الفراعنة لمعانقة الأميرة السمراء في النسخة الأولى للكان 1957 بالسودان، كما قاد الكونغولى بيابزولو منتخب بلاده للقب للمرة الوحيدة في تاريخه في نسخة 1972 والغانى فريد أوسام دويدو وقيادته لإحراز البلاك ستارز لقب 1978، وإنجاز الجزائرى عبدالحميد كرمالى مع محاربى الصحراء في نسخة 1990، والإيفوارى ماتريال الذي قاد الأفيال لحصد لقب 1992 والجنوب إفريقى باركر والصعود بـ«البافانا» لمنصات التتويج في نسخة 1996.

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أما على مستوى المدربين الأجانب، فهناك 16 مدرباً «غير وطنياً» أحرز اللقب الأفريقى مع منتخبات القارة، منهم 5 مدربين فرنسيين، حيث يبرز اسم هيرفى رينارد، المدير الفنى الحالى لمنتخب المغرب، وهو الأجنبى الوحيد الذي حقق اللقب مع منتخبين مختلفين، مع زامبيا في 2012 ومع كوت ديفوار في 2015، كما يعتبر البرازيلى أوتو جلوريا المدير الفنى الوحيد من قارة أمريكا اللاتينية، وقاد منتخبه للقب أمم إفريقيا وذلك مع نيجيريا في نسخة 1980.

المجرى بال تيتكوس هو أول مدير فنى أجنبى يحقق اللقب مع منتخب مصر في النسخة الثانية عام 1959 ليصبح أول الأجانب المتوجين بالذهب من مدربى الكان.

وشهدت باقى تتويجات المدربين الأجانب حصول اليوغوسلافى ميلوسوفيتش على اللقب مع إثيوبيا في 1962 والمجرى كاساند مع الكونغو الديمقراطية في 1968 والتشيكى ستاروست مع السودان في 1970، واليوغوسلافى فيدينيتش مع الكونغو الديمقراطية في نسخة 1974، والرومانى مارديريسكو مع المنتخب المغربى في 1976.

وتعود المدرسة اليوغوسلافية من جديد للسطوع في سماء الكان بتحقيق أوجنانوفيتش اللقب مع أسود الكاميرون في 1984، وينجح البريطانى مايكل سميث في قيادة الفراعنة للقب 1986، والفرنسى كلود لورا يقود الكاميرون للقب 1988، بالإضافة إلى ظهور هولندى مميز، من خلال ويسترهوف، صاحب لقب 1994 مع نسور نيجيريا، وينجح الفرنسى بيير لوشنتور في قيادة أسود الكاميرون من جديد للقب الأفريقى في نسخة 2000، ثم لقب جديد للأسود بقيادة أجنبية مع الألمانى شيفر في 2002، وهيمة فرنسية جديدة مع المخضرم روجيه لومير، مع المنتخب التونسى في 2004، وأخيرا تتويج بنكهة بلجيكية للكاميرون مع بروس هوجو في 2017.

بقى أن نذكر أن الفرنسى كلو لوروا هو صاحب الرقم القياسى على مستوى المدربين المشاركين في تاريخ أمم إفريقيــا، حيث ظهر في 9 نسخ كأول مديــر فنــى يقود 6 منتخبات مختلفة في الكــان، وهى الكاميرون والكونغو والكونغو الديمقراطية وتوجو والسنغال وغانا.