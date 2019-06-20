شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: سننافس على المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألمانى جيرنوت روهر، المدير الفنى للمنتخب النيجيرى، أن فريقه يمتلك لاعبين مميزين يمكنهم المنافسة على التأهل للمربع الذهبى لبطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق في مصر غدا- الجمعة- وتنتهى يوم 19 يوليو المقبل، لافتا إلى أن التأهل للأدوار التالية بالبطولة يتطلب المرور بعدة محطات وهدفنا الفوز بالمباراة الافتتاحية.

وقال: «تغيبنا عن النسختين السابقتين، ومن ثم فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد سواء من الجهاز الفنى أو اللاعبين من أجل تقديم عروض قوية وتحقيق نتائج طيبة بالبطولة، وشدد المدير الفنى لنيجيريا على أن الفريق يفتقد إلى جهود تيرون ايبوهيى الذي يعانى من الإصابة منذ أربعة أشهر، ولفت إلى أن الجهاز الفنى يسعى إلى حل أزمة حراسة المرمى».