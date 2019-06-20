شكرا لقرائتكم خبر عن «استاد الرعب» جاهز لافتتاح النسخة الـ32 للكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقل من 24 ساعة تفصلنا عن الحدث الأهم في القارة السمراء، أو بطولة أمم إفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين، التي تنطلق غدا الجمعة، بمباراة المنتخب الوطنى وزيمبابوى، في إطار افتتاح منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، وتختتم البطولة يوم 19 يوليو المقبل، وبات استاد القاهرة جاهزا لاحتضان العرس الإفريقى الذي سيتابعه كافة مواطنى القارة السمراء، بالإضافة إلى محبى وعشاق كرة القدم حول العالم، كما سيكون للأندية الأوروبية نصيب من المتابعة لاكتشاف المواهب والتعاقد معهم، خصوصا اللاعبين الصغار حتى يتم الاستثمار فيهم بالشكل الأمثل، وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى ست مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، بينما ستقام مباريات المسابقة على ستة ملاعب، هي: استاد القاهرة واستاد 30 يونيو (الدفاع الجوى) واستاد السلام واستاد الإسكندرية واستاد الإسماعيلية واستاد السويس الجديد.

ويعد استاد القاهرة هو الاستاد الرسمى للفراعنة، والذى يسع 75 ألف متفرج، واستضاف استاد «الرعب» العديد من البطولات الرياضية الكبرى، من بينها بطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 1974 و1986 و2006، بالإضافة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، عام 1997، وكأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2009.

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وتقام على استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات مصر وزيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وفى سياق مختلف، تعزز شرطة السياحة من تواجدها بمحيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التي يتردد عليها الضيوف، تزامناً مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، وجرى تواجد تمركزات أمنية بمحيط المناطق الأثرية، وتأمين الحافلات التي تقل الضيوف من مقر إقاماتهم وحتى المناطق الأثرية للاستمتاع بها.

وتنفذ أجهزة الأمن خططا أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة، وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، كما أنهى مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية لقاءاتهم الموسعة مع رجال الشرطة المكلفين بتأمين البطولة. وقال مصدر أمنى إنه جرى تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية.