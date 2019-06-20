شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاف» يرفض السماح للمنتخب بالتدريب في استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» السماح للمنتخب الوطنى لكرة القدم بخوض مرانه الأخير- اليوم الخميس- على استاد القاهرة، بداعى الحفاظ على أرضية الملعب وضيق الوقت على التجهيزات والبروفات الخاصة بحفل الافتتاح، المقرر غدا، وتقرر أن يخوض المنتخب تدريباته على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيمبابوى، في افتتاح أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وسيكون تدريب الفراعنة اليوم مفتوحًا للإعلام لمدة 10 دقائق، وينتظر أن يشتمل المران على مراجعة بعض الأمور الفنية التي سيطبقها في البطولة بعد استقراره على التشكيلة التي ستخوض مباراة الافتتاح.

فيما كثف «أجيرى» من جلساته مع اللاعبين، حيث طالبهم بالتركيز في المباريات وعدم الانشغال بأى أمور أخرى غير البطولة، باعتبارها الاختبار الأهم الذي ينتظرهم وتحتاج لتضافر الجهود واحترام المنافسين وعدم الاستهانة بأى منافس، خاصة أن خريطة الكرة الإفريقية تغيرت ولم تعد الأسماء هي الفيصل في الملعب، كما حذر من المفاجآت التي تشهدها مباريات البطولة.

من جانبه أكد خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، في المؤتمر الصحفى الذي عقد صباح أمس، أن الفريق بدأ الإعداد منذ ٦ يونيو، ووصل لمرحلة رائعة للغاية من التحضير الفنى والبدنى، وأصبح جاهزًا تمامًا لمباراة الافتتاح أمام زيمبابوى.

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وأشار المدير الفنى إلى أن منتخب زيمبابوى يستحق التواجد في الكان الإفريقى، وهو يتابعه منذ فترة ويعلم كل كبيرة وصغيرة عنه، وهو فريق قوى، والمباراة هامة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر، وعلينا مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب، وسنلعب بنفس أسلوبنا في الافتتاح، ونحترم المنافس كثيرا، وجهزنا جيدا لهذه المواجهة الصعبة التي لا بديل عن الفوز بلقبها. وأضاف مدرب الفراعنة: أن فريقه يركز في مواجهة زيمبابوى و٩٠ دقيقة، ولا يفكر في أي مباريات أخرى أو اللقب، وهدفه الرئيسى هو الفوز في الافتتاح، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن تسعى كل المنتخبات للتأهل والكل يعلن التحدى وتأكيد أوغندا وزيمبابوى والكونغو رغبتها في التأهل عن المجموعة أمر طبيعى ومشروع. وأوضح أن الفريق المصرى مثل جميع المنتخبات، وصلاح لاعب رائع ويؤدى مثل بقية اللاعبين في المعسكر، وملتزم تماما، والكل هدفه واحد وهو الفوز بلقب الكان للمرة الثامنة.

وشدد المدير الفنى على أن فرحة الشعب المصرى هي هدفه الأساسى في الوقت الحالى، وكرة القدم تعنى الكثير للشعب، مضيفا بأنه حسم اختيار حارس مرمى المنتخب في لقاء زيمبابوى، ولكنه لن يصرح باسمه حاليا.

وتحدث «أجيرى» عن الصعوبات التي واجهته، وأهمها عدم انتظام مسابقة الدورى الممتاز، وعدم حصول اللاعبين على راحة مناسبة، وعدم انتهاء الدورى قبل البطولة جعل اللاعبين يعانون بدنيا كثيرا، موضحا أن وصول اللاعبين في وقت متأخر هو المشكلة، والمساندة موجودة للمنتخب، وكل شىء على ما يرام، والدولة تساند الفريق بكل قوة.

من ناحية أخرى، استقبل الجهاز الفنى للمنتخب جهازا جديدا لعلاج إصابات الملاعب يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، ويعد الجهاز هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر، استمرارا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبى للمنتخب، بقيادة محمد أبوالعلا، وبعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم.

وحصل اتحاد الكرة على جهاز Indiba T care الذي يستخدم من قبل أكبـر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية، وقال الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى، إن وجود هذا الجهاز يساعد على سرعة الاستشفاء والارتقاء بالمستويين الصحى والبدنى للمنتخب، حيث يساهم في سرعة الاستشفاء وسرعة تأهيل اللاعبين للعودة للملاعب.