شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشترط 5 ملايين يورو لبيع وليد أزارو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مسؤولو النادى الأهلى الحصول على 5 ملايين يورو، نظير بيع المهاجم المغربى وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الرحيل، وإعلانه تلقيه عدة عروض للاحتراف من بعض الأندية الأوروبية، من خلال وكيل أعماله. وشدد مسؤولو الأهلى، على اللاعب، بعدم ممانعتهم رحيله وعدم الوقوف أمام مستقبله، شريطة الحصول على المبلغ الذى يليق باسمه وقدراته الفنية والبدنية، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفريق، وأن مسؤولى النادى لن يقفوا أمام مستقبل أى لاعب، ولكن وفقاً للشروط التى تحددها إدارة النادى، لحفظ حقوق الأهلى. يأتى هذا فى الوقت الذى يسابق فيه الزمن من أجل التعاقد مع رأس حربة متميز، للانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة، كى يشارك فى مباريات الكأس المقبلة، بعدما أعلن مسؤولو اتحاد الكرة أن مباريات الكأس ستستكمل بالصفقات الجديدة.

وحدد مسؤولو الأهلى عددا من السير الذاتية، لبعض اللاعبين الأفارقة، وكذلك المهاجمين المحليين، لأخذ وجهة نظر مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، قبل الإقدام على التعاقد مع أى منهم خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ مارتن لاسارتى، مسؤولى الأهلى، بأنه لا ينقصه سوى هداف يجيد التعامل مع الفرص أمام المرمى، وقال لهم بالحرف الواحد خلال جلسته التى جمعته بهم قبل سفره إلى بلاده لقضاء إجازته «أنا عاوز مهاجم بيعرف يجيب إجوان».

وأبدى المدير الفنى رفضه فكرة التعاقد مع لاعب يميل للتواجد خارج الصندوق، خصوصاً أن لديه وفره بهذا المركز، وأن الندرة والأزمة التى يعانيها الفريق تكمن فى لاعب يجيد التواجد داخل الصندوق، والتعامل مع أنصاف الفرص، التى تتاح للفريق خلال مبارياته، والتى تسببت إضاعتها فى الموسم المنقضى فى خروج الفريق من البطولة الإفريقية، فضلاً عن إضاعة نقاط عديدة فى بطولة الدورى.

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من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباته، استعداداً لاستئناف بطولة الدورى، من خلال فترة الإعداد الحالية، التى يؤديها الفريق بملعب مختار التتش بالجزيرة، والتى سيعقبها دخول الفريق معسكرا مغلقا، فى إسبانيا، والذى يقوم بالترتيب له حالياً سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، حيث يسعى للاتفاق مع عدد من الفرق، لملاقاتها خلال المعسكر، وفقاً للترتيب الذى وضعه مارتن لاسارتى، وينتظر أن يعرض عبد الحفيظ أسماء الفرق المتاح مواجهتها خلال فترة المعسكر، على مارتن لاسارتى، لمعرفة رأيه النهائى، قبل الاتفاق معها.

وكان لاسارتى قد طلب خوض الفريق ثلاث مواجهات ودية تكون متدرجة خلال فترة المعسكر، حتى يتمكن من الارتقاء بالمستويين الفنى والبدنى، لجميع اللاعبين، وليكونوا على نفس مستوى الرباعى الدولى، الذى سيشارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الإفريقية التى ستستضيفها مصر حالياً.

وعقد «لاسارتى»، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أكد حاجته للمباريات الودية فى أسرع وقت حتى يتمكن من الوقوف على مستوى اللاعبين سواء بدنيًّا أو فنيًّا، لافتا إلى أنه يرغب فى تجربة بعض الأمور الفنية خلال اللقاءات الودية.

وشدد المدير الفنى للقلعة الحمراء على أن المباريات الودية عادة ما تمثل مقياسا للمدير الفنى وكل أفراد الجهاز المعاون، فرغم أن التدريبات بما فيها من جدية وتنافس بين اللاعبين إلا أن المباريات الودية تكون أكثر دقة لتقييم اللاعبين.

كان «لاسارتي» قد اشتكى من عدم استكمال بطولة الدورى الممتاز قبل إطلاق بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة وتنتهى يوم 19 يوليو، باعتبار أن الفريق سيحصل على فترة كبيرة من الراحة السلبية، أو عدم خوض المباريات الرسمية مما يؤثر سلبا على أداء اللاعبين فى المباريات بعد استئناف البطولة.