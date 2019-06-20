شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال خلال جلسته مع لاعبي الزمالك: مازالت الفرصة أمامكم.. أنتم الأحق بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خالد جلال، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران مساء اليوم، الأربعاء، والتي أقيمت على ملعب النادي.

وبحسب الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، فقد وجه جلال، رسالة قوية للاعبين، قائلا «أنتم الأحق بالدوري، كان بأيديكم حسم اللقب مبكرا، لكن مازالت الفرصة قائمة وبقوة لحصد اللقب في النهاية».

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة، بعد بطولة الأمم الأفريقية.

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وخضع محمد إبراهيم، لاعب وسط الفريق، لبرنامج تدريبات منفردة تحت قيادة مدرب الأحمال، ووضع له تدريبات معينة لتنفيذها في المران، فيما أشرف المدرب المساعد أميرعزمي مجاهد على تدريبات اللاعب، بعد عودته للتدريبات عقب انتهاء إجازته.

وانتظم الثنائي أحمد مدبولي وعبدالله جمعة، لاعبي الفريق في تدريبات الفريق الجماعية، وتأتي عودة الثنائي للتدريبات بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني بالراحة من مران أمس الثلاثاء، فيما أدى محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني للفريق عدم مشاركة زيزو، في التدريبات الجماعية لحين تعافيه بشكل كامل.

وقرر الجهاز الفني دخول معسكر مغلق في أكتوبر، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 4 أيام.

واستقر الجهاز على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقبل في قبرص وحدد، موعد انطلاق المعسكر الخارجي، حيث سينطلق بداية من يوم 1 يوليو المقبل خلال فترة توقف الدوري العام نظرا لبطولة الأمم الأفريقية التي تقام في مصر.