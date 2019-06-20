لوكاس بيليا: الأرجنتين لاتملك هوية والجميع يلوم ميسي في النهاية

دافع لوكاس بيليا عن زميله ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أنه يشعر بالذنب دومًا حين يتعرض المنتخب للهزيمة.

وكان منتخب التانجو تعرض لهزيمة في الجولة الأولى لكوبا أمريكا 2019 أمام كولومبيا.

وقال بيليا في تصريحات نشرتها شبكة "Tyc" الأرجنتينية: "ميسي لن يلومك أبدًا، فهو دائمًا ما يعتقد أنه يشعر بالذنب أكثر من الآخرين".

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وأضاف: "كان ميسي على نفس المستوى منذ 12 عامًا وهو موجود لما يفعله داخل الملعب، وللعب كرة القدم، وليس للتسويق، وهناك آخرون جيدون لكنهم يقومون بأشياء أخرى أيضًا".

وأكد بيليا: "أريد أن تصبح الأرجنتين بطلة من أجل ميسي أكثر منّي".

وأختتم: "في المنتخب الأرجنتيني أصبحنا لا نملك هوية في كرة القدم، نعطي الكرة لميسي ونجعله يشعر بمسؤولية أكبر وإذا لم تحدث الإنجازات يصبح هو المذنب".