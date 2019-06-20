خلال الرمق الأخير.. سيدات التانغو يقلبن الطاولة على اسكتلندا

خطفت الأرجنتين نقطة ثمينة بعد تسجيلها سجلت ثلاثية متأخرة لتتعادل مع اسكتلندا 3-3 الاربعاء في باريس، وأبقت على آمال ضئيلة بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للسيدات في كرة القدم.
ورفعت الأرجنتين رصيدها إلى نقطتين من ثلاث مباريات فيما أقصيت اسكتلندا بعد حصد نقطتها الأولى إثر خسارتين ضد اليابان وإنجلترا، كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
ويقتصر أمل الأرجنتين بالتأهل للدور التالي في مونديال السيدات في حال تعادل الكاميرون ونيوزيلندا في المجموعة الخامسة وتشيلي وتايلاند في السادسة الخميس.
وفي الوقت عينه في نيس، حسمت إنجلترا صدارة المجموعة بفوزها الثالث تواليا على حساب اليابان 2-صفر.
وسجلت إيلين وايت (14 و84) هدفي الفوز أمام اليابان وصيفة المجموعة.
ويختتم دور المجموعات الخميس بمباريات المجموعتين الخامسة والسادسة، فتلعب الكاميرون مع نيوزيلندا وهولندا مع كندا (خامسة) والسويد مع الولايات المتحدة حاملة اللقب وتايلاند مع تشيلي (سادسة).
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