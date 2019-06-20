ميلان يخطط للانسحاب من الدوري الأوروبي

يخطط نادي ميلان الإيطالي للانسحاب من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019/2020.
وتفيد صحيفة "ميرور" البريطانية أن الأمر يتعلق بالامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.
تم إدخال قواعد اللعب المالي النظيف في المنافسة الأوروبية في بداية موسم 2011-12 في محاولة لردع الأندية عن الإنفاق بما يتجاوز إمكانياتها في السعي لتحقيق النجاح.
وإذا إذا خرقت الأندية القواعد، فقد تجد نفسها خاضعة لعدد من العقوبات مثل الغرامات، مع فرض حظر على المنافسة في المسابقات الأوروبية.
وتفيد صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميلان يدرس خيار الانسحاب من الدوري الأوروبي من أجل ضمان قدرتهم على المنافسة في أوروبا في المواسم القادمة.
احتل ميلان المركز الخامس في الدوري الايطالي الموسم الماضي، والذي يؤهل الروسونيري لمراحل المجموعات في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
يذكر أن ميلان أعلن تعيين ماركو جيامباولو مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لجينارو جاتوزو.
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