الزمالك يعلن عن مدرب أحماله الجديد وسيرته الذاتية

انضم اليونانى أنطونيس كيزوس مدرب أحمال الفريق إلى الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال.

ويمتلك مدرب أحمال الزمالك الجديد العديد من الخبرات من خلال عمله في العديد من الأندية اليونانية الكبرى خلال السنوات الماضية وسبق لليوناني أنطونيس كيزوس العمل مع نادي أبويل القبرصي من 2002 إلى 2004 كما عمل مع نادى أيك أثينيا اليوناني ما يقرب من 6 سنوات من 2004 إلى 2010 وعمل مع باثانيكوس اليونانى من 2010 إلى 2011.

ووفقا لموقع الزمالك الرسمى فأن مدرب الأحمال الجديد تواجد فى الجهاز الفنى لمنتخب قبرص الأول من 2011 إلى 2012 ومؤخرا كان متواجدا مع نادي أيك أثينا من 2016.