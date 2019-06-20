أسامواه جيان: كأس الأمم الأفريقية 2019 لن تكون سهلة بسبب الطقس الحار في مصر

يعتقد "أسامواه جيان" نجم منتخب غانا، أنّ الطقس الحار في مصر المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2019، سيجعل البطولة أصعب على المنتخبات المتنافسة على اللقب.
يومان وتنطلق الأمم الأفريقية في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
وقال جيان في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية في نسختها الإنجليزية: "نحن نملك فريق جيد من جميع النواحي، والصبيان الجدد جائعون لتحقيق الانتصارات، ومُستعدون لجعل الأمر فخورة".
وأضاف: "البطولة لن تكون سهلة، وهي أطول من قِبل، سنلعب حوالي سبع مباريات حتى نصل إلى النهائي، والأمر لن يكون سهلًا، بالإضافة إلى أنّ الطقس سيكون حارًا للغاية في مصر".
وواصل: "ولكننا سنقدم كل ما لدينا، نحن على وشك إنهاء معسكرنا التدريبي، وسنكون مُستعدين للبطولة في مصر".
وأنهى: "أطالب المشجعين مواصلة الصلاة من أجلنا، نحن سنبذل قصارى جهدنا في البطولة عندما نصل إلى مصر".
منتخب البلاك ستارز (النجوم السوداء)، يتواجد في المجموعة السادسة، رفقة منتخب الكاميرون، وغينيا بيساو بالإضافة إلى بنين.
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