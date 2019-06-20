تشكيل قطر ضد كولومبيا.. المعز علي أساسيًا وخاميس رودريجيز يقود الهجوم

أعلن فليكس سانشيز باس، المدير الفني للمنتخب القطري، تشكيل الفريق لمواجهة كولومبيا الليلة.
ويواجه المنتخب القطري نظيره الكولومبي، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
وضم تشكيل منتخب قطر:
الشيب، رو رو، هشام الراوي، طارق سلمان، عبد الكريم حسن، الهيدروس، عاصم ماديبو، خوخي، أكرم عفيف، عبد العزيز حاتم، المعز علي.
كما أعلن كارلوس كيروش، تشكيل منتخب كولومبيا وضم:
أوسبينا، تيسيو، دافينسون سانشيز، ياري مينا، ستيفان ميدينا، ماتيوس أوريبي، ويلمار باريوس، خوان كوادرادو، روجر مارتينيز، دوفان زاباتا، خاميس رودريجيز.
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