رسميًا.. إنتر ميلان يفعل بند شراء بوليتانو وسالسيدو

أعلن رسميًا، نادي إنتر ميلان الإيطالي، تفعيل بند شراء الثنائي "ماتيو بوليتانو"؛ و"إيدي سالسيدو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

"بوليتانو" والذي انضم للنيراتزوي على سبيل الإعارة في صيف عام 2018، قادمًا من ساسولو، تم تفعيل بند شراءه مقابل 20 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته شبكة "فوتبول إيطاليا".

وقام النادي أيضًا بتفعيل بند شراء "سالسيدو" صاحب الـ"17" عامًا، والذي يلعب مع فريق الشباب على سبيل الإعارة قادمًا من جنوى.

وذكرت الشبكة أنّ تفعيل بند شراء "سالسيدو" كلف خزائن صاحب المركز الرابع في الدوري الإيطالي، مليوني يورو.

"بوليتانو" خاض 36 مباراة في السيري آ في الموسم المنصرم مع إنتر ميلان، أحرز خمسة أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، بينما لعب "سالسيدو" 25 مباراة مع فريق الأكاديمية في الدوري، وتمكن من إحراز 12 هدفًا.