شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال: جماهير الهلال في «تويتر» تعادل 5 أندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

هنأ الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال جماهير ناديه على وصول عدد متابعي موقع النادي في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» الـ 8.6 مليون متابع، وهذه العدد يتجاوز عدد متابعي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والشباب والوحدة مجتمعين، موضحاً في ذلك في جرافيك بعدد متابعي كل نادٍ والتي جاءت على النحو التالي: الاتحاد 3.6 مليون، النصر 2.7 مليون، الأهلي 1.8 مليون، الشباب 300 ألف، الوحدة 200 ألف.

على صعيد آخر وقع نادي الهلال مخالصة مالية مع اللاعب الأرجنتيني سيروتي، يذكر أن الهلال أعار اللاعب سيروتي إلى نادي إنديبندنتي الأرجنتيني لمدة عام واحد قبل انطلاقة الموسم الرياضي الماضي، هذا وقدمت الإدارة الهلالية شكرها وتقديرها للاعب سيروتي على الفترة التي مثل فيها الهلال وحقق معه بطولة دوري المحترفين 2017/2018.