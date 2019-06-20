شكرا لقرائتكم رجال الشرطة في أمم إفريقيا.. أبطال ساهرة على تأمينك وتوفير سبل راحتك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقيو 2019 خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وهي البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخب في النسخة رقم 32 لأمم إفريقيا.

ورغم أن الأنظار تتجه نحو الساحرة المستديرة مباشرة لمتابعة المبارايات التي تقام في الملاعب، ورصد الأبطال أثناء تحركهم وإحراز الأهداف وإسعاد المشاهدين، يبقى خارج أسوار الملاعب دوماً أبطال حقيقون يساهمون في صناعة الحدث ونجاحه، وتصدير مشاهد حضارية للعالم كله.

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ويأتي على رأس هؤلاء الأشخاص، رجال الشرطة الذين يقومون بتأمين المباريات حتى انتهاء البطولة، ويساعدون المشجعين "المصريين والضيوف" للوصول للملاعب بسهولة ويسر.

ويبذل رجال الشرطة جهوداً كبيرة تستحق الإشادة، للخروج بهذه البطولة بصورة تليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

ويحرص رجال الشرطة دوماً في مثل هذه البطولات على توجيه رسائل الأمن والسلام للعالم من قلب القاهرة، من خلال منظومة أمنية تعمل في تناغم، تحترم المواطن والضيف وتزيل كافة العقبات أمامهم، وتخلق مناخ طيب للجميع للاستمتاع بالبطولة.