شكرا لقرائتكم احترس.. الهتافات المسيئة تقودك إلى السجن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقيو 2019 خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وهي البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخب في النسخة رقم 32 لأمم إفريقيا.

مع انطلاق منافسات أمم إفريقيا تستعد الجمهير للتفاعل مع المباريات بشكل كبير، خاصة المتابعين للمبارايات من داخل الاستاد، وفي بعض الأحيان يخرج بعض الجماهير عن المألوف بارتكاب محظورات قد تعرضهم للمسألة القانونية.

وتأتي الهتافات المسيئة ضمن محظورات التشجيع المثالي، لما تتسبب فيه من حالة احتقان بين فريقين والإضرار بالمشهد الرياضي.

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ولا تتوقف خطورة الهتافات المسيئة عند هذا الحد، وإنما تمتد لأكثر من ذلك، حيث يقع القائمون عليها تحت طائلة القانون وربما يتعرضون للحبس.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد مهران الخبيرالقانوني، الهتافات المسيئة تمثل إزدراء "فكري أو ديني أو عنصري"، وهي جريمة تتعارض مع بنود ونصوص الدستور، الذي يحث على الحرية واحترام الغير، ومن ثم تندرج تحت جرائم الازدراء.

وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات خاصة، أن هذه الجريمة تقع تحت فئة الجنح وعقوبتها الحبس، في حالة وقوعها من شخص، بينما لو كان القائمون عليها مجموعة من الأشخاص وتستهدف توتر العلاقة بين بلدين، فتخرج من مصاف الجنح لتصل لدرجة الجنايات وتكون العقوبة أكبر.