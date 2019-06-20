شكرا لقرائتكم المدير التنفيذى لـ"تذكرتى" يعلن نفاد تذاكر مباريات المنتخب بدور المجموعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد عزيز المدير التنفيذى لشركة تذكرتى، نفاد تذاكر جميع مباريات المنتخب الوطنى الأول فى دورى المجموعات من بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، ويشارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

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وأوضح خالد عزيز خلال تصريحات تليفزيونية لقناة on sport" إنه لم يسمح لأحد من الجمهور تبديل التذاكر أو أسترجعها خلال الفترة المقبلة و سوف يتم فتح بوابات ستاد القاهرة الساعة 12 ظهرا.

وتتواجد مصر بجانب زيمبابوى فى المجموعة الأولى التى تضم أيضا أوغندا والكونغو الديمقراطية وتقام مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي في تمام العاشرة من مساء يوم الجمعة.