شكرا لقرائتكم رجال المرور.. دليلك لدخول آمن ومريح إلى ملاعب أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقيو 2019 خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وهي البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخب في النسخة رقم 32 لأمم إفريقيا.

ورغم أن الأنظار تتجه نحو الساحرة المستديرة مباشرة لمتابعة المباريات التى تقام فى الملاعب، ورصد الأبطال أثناء تحركهم وإحراز الأهداف وإسعاد المشاهدين، يبقى خارج أسوار الملاعب دوماً أبطال حقيقون يساهمون فى صناعة الحدث ونجاحه، وتصدير مشاهد حضارية للعالم كله.

ويأتى على رأس هؤلاء رجال المرور الذين ينظمون حركة السير نحو الملاعب التى تقام فيها المبارايات سواء الخاصة بمنتخب مصر أو باقى المنتخبات.

Advertisements

ويحرص رجال المرور على وجود مسارات للسيارات للتحرك نحو الملاعب والتنبيه على أهمية ترك السيارات فى الأماكن الخاصة بها، وعدم وضعها بجوار أسوار الملاعب.

ويعمل رجال المرور على تسيير حركة الطرق وفك أية اختناقات أو تكدسات قد تحدث بصورة مفاجئة وإيجاد طرق ومسارات جديدة، تهدف لوصول المشجعين لأماكنهم دون أى عناء، وفى وقت زمنى قصير.

ولا يتوقف دور رجال المرور على تسيير حركة الطرق ومنع التكدسات وإنما يحرصون على إعطاء النصائح المرورية لقائدى المركبات للوصول لأماكنهم بسهولة وعدم التعرض لأى مكروه.