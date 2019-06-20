شكرا لقرائتكم وفاة شقيقة عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحلت عن عالمنا فى الساعات الماضية، شقيقة عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، حرص مسئولى النادى البترولى وعلى رأسهم مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى على تقديم واجب العزاء هاتفيا لمدير الكرة بالنادى البترولى. ومن المقرر أن يقام عزاء شقيقة مدير الكرة بنادى إنبى بعد صلاة المغرب غدا الخميس بمسجد القوات المسلحة فى مدينة نصر وشاطر جهاز الكرة بنادى إنبى، عبد الناصر محمد فى أحزانه.

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