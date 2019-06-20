شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف تفاصيل زيارة الخطيب لمران المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد الكرة تفاصيل زيارة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لمران المنتخب الذى أقيم على استاد الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات الأخيرة للفراعنة لمواجهة زيمبابوى، على استاد القاهرة الدولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، فى افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 .

وقال اتحاد الكرة عبر صفخته على موقع التدوينات الصغيرة تويتر :" كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حرص على زيارة المنتخب الوطني، أثناء مرانه مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، لمساندة ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للفريق، وللتأكيد على أن كل المؤسسات الرياضية وعلي رأسها النادي الأهلي تقف خلف المنتخب في مهمته الوطنية".

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وتتواجد مصر بجانب زيمبابوى فى المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أوغندا والكونغو الديمقراطية وتقام مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي في تمام العاشرة من مساء يوم الجمعة.