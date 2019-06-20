تعرف على السيرة الذاتية لمدرب احمال الزمالك الجديد...

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جدة - عمرو شويل انضم اليونانى انطونيس كيزوس، مدرب الأحمال، إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك . ويمتلك مدرب أحمال الزمالك الجديد، العديد من الخبرات الكبيرة من خلال عمله في العديد من الاندية اليونانية الكبيرة خلال السنوات الماضية . سبق لليوناني انطونيس كيزوس العمل مع نادي ابويل القبرصي من 2002 الى 2004 .

عمل مع نادى أيك أثينيا اليوناني ما يقرب من 6 سنوات، من 2004 الى 2010 .

عمل مع نادى باثانيكوس اليونانى من 2010 الي 2011

تواجد في الجهاز الفنى لمنتخب قبرص الأول من 2011 الي 2012

مؤخرا كان متواجدا مع نادي أيك أثينا من 2016

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