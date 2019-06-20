شكرا لقرائتكم خيمي يودع الوحداويين قبل الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع حاتم خيمي رئيس الوحدة المكلف سابقاً الموظفين في النادي المكي وذلك بعد نهاية تكليفه، وقبل أن يستلم المرشح سلطان أزهر رئاسة النادي. وتولى خيمي رئاسة النادي المكي بعد صعود الفريق مباشرة إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، واستطاع قيادة الفريق إلى الحصول على المركز السابع في الترتيب، كما بلغ ربع نهائي كأس الملك قبل الخروج على يد التعاون.

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