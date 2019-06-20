شكرا لقرائتكم منتخب مدغشقر يتطلع لمشاركة أولى تاريخية في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب مدغشقر لأول مرة إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعدما زاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدد المشاركين في البطولة القارية من 16 إلى 24 منتخبا.
ويترأس الاتحاد القاري ابن مدغشقر أحمد أحمد، وهو الحافز الذي أوصل منتخب جزيرة المحيط الهندي شرق القارة الإفريقية إلى النهائيات بعد حلوله ثانيا خلف السنغال في المجموعة الأولى وبقيادة المدير الفني الفرنسي نيكولا دوبوي، وكان منتخب مدغشقر أول المتأهلين رفقة السنغال متصدر المجموعة الأولى، ومصر وتونس عن المجموعة العاشرة، حيث احتل المركز الثاني بعد جمعه لعشر نقاط متفوقا على غينيا الإستوائية والسودان.
وتضم قائمة الفرنسي نيكولا دوبوي مجموعة من اللاعبين اغلبهم من الدوري الفرنسي يتقدمهم مدافع في أولمبيك ليون الفرنسي إلى جانب عدد من المحترفين في الدول العربية أمثال وبولن فولفي لاعب المقاصة المصري وإبراهيم صامويل امادا لاعب مولودية الجزائر.
و يتطلع منتخب مدغشقر لتحقيق نتائج جيدة في مصر، رغم تلقيه هزيميتن أمام كينيا وموريتانيا خلال تحضيراته بمراكش المغربية.
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