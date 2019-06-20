إنتر ميلان يشتري عقد ماتيو بوليتانو من ساسولو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نادي إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه ضم ماتيو بوليتانو جناح منتخب إيطاليا بشكل نهائي من ساسولو. وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الصيف الماضي إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة لعام واحد وترك بصمة سريعة وسجل خمسة أهداف في 36 مباراة بالدوري. وقالت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" إن إنتر ميلان، الذي احتل المركز الثالث في الموسم المنصرم، سيدفع 20 مليون يورو (22.45 مليون دولار) لإكمال الصفقة.

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