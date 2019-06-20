شكرا لقرائتكم خبر عن فهد خلفان ظفراوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم، عن التعاقد مع لاعب الوسط فهد خلفان علي لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الإمارات. يذكر أن فهد لعب الموسم الماضي 27 مباراة.

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