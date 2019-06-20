شكرا لقرائتكم خبر عن سجل الفائزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيما يأتي سجل الفائزين بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم منذ انطلاقها، مع ذكر البلد المضيف بين قوسين: 2017: الكاميرون (الغابون) 2015: ساحل العاج (غينيا الاستوائية) 2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا) 2012: زامبيا (الغابون وغينيا الاستوائية) 2010: مصر (أنغولا) 2008: مصر (غانا) 2006: مصر (مصر) 2004: تونس (تونس) 2002: الكاميرون (مالي) 2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا) 1998: مصر (بوركينا فاسو) 1996: جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا) 1994: نيجيريا (تونس) 1992: ساحل العاج (السنغال) 1990: الجزائر (الجزائر) Advertisements 1988: الكاميرون (المغرب) 1986: مصر (مصر) 1984: الكاميرون (ساحل العاج) 1982: غانا (ليبيا) 1980: نيجيريا (نيجيريا) 1978: غانا (غانا) 1976: المغرب (إثيوبيا) 1974: زائير (مصر) 1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون) 1970: السودان (السودان) 1968: زائير (إثيوبيا) 1965: غانا (تونس) 1963: غانا (غانا) 1962: إثيوبيا (إثيوبيا) 1959: مصر (مصر ) 1957: مصر (السودان)

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