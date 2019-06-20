«المنتخبات» تضع اللمسات الأخيرة لمعسكر «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

أكد محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم، اطلعت خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة عبدالله الجنيبي، على ملفي إعداد المنتخبين الأول والأولمبي، والوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بمعسكري المنتخبين في مدينة سالزبورج النمساوية، في الفترة من 13 إلى 22 يوليو/تموز المقبل في إطار التحضير للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

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وأوضح أن هناك تنسيقاً بين مدربي المنتخبين الأول الهولندي مارفيك والأولمبي سكورزا، وأن الهدف من إقامة معسكري المنتخبين في مدينة واحدة هو متابعة اللاعبين عن قرب، والوقوف على مستوياتهم الفنية خصوصاً أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الأولمبي سيكونون تحت مجهر مارفيك، وقال: «حتى اللحظة ليس هناك أي تغيير في قائمة لاعبي المنتخب الأول التي تم الإعلان عنها أخيراً من قبل مارفيك»، مؤكداً أن معسكر المنتخب الأول في يوليو المقبل يخلو من أي مباراة ودية وفقاً للبرنامج الذي أعلنه الجهاز الفني.

وأضاف: هناك مكان مخصص للمنتخب الأول وآخر للمنتخب الأولمبي والبرامج الخاصة بالمنتخبين واضحة، الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المدرب مارفيك سيقوم بتحديد المنتخبات التي سيواجهها «الأبيض» ودياً في خلال المرحلة الثانية لبرنامج الإعداد في أغسطس/آب المقبل بعد إجراء قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد ميشيل سابلون حول عمل مراكز التطوير ومنتخبات المراحل السنية، إذ شرح ميشيل عمل منهاج المدربين بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم على مدار الموسم، كما اعتمدت اللجنة معسكرات منتخبي مواليد 2001 و2004 خلال أغسطس المقبل في صربيا استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.