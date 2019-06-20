شكرا لقرائتكم خبر عن تألق لافت ل«رافل برايز» لحمدان بن محمد و«آفاق» لحمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

واصلت خيول الإمارات تألقها بمهرجان الرويال آسكوت البريطاني 2019، حيث حققت ثلاثية في اليوم الثاني من المهرجان، وبدأ أول الانتصارات بعدما تمكنت المهرة «رافل برايز» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم - من إنتاج جودلفين، من تحقيق الفوز بسباق كوين ماري ستيكس (الفئة الثانية) لمسافة 1000 متر في مضمار آسكوت.

وتغلبت «رافل برايز» على 24 مهرة في عمر السنتين وتغلبت أيضاً على ظروف طبيعية قاهرة ممثلة في الماء المنهمر من السماء والأرضية المشبعة بالمياه منذ البارحة، ولكن في النهاية كانت الكلمة للمعدن الأصيل لابنة نجم السرعة «سليد باور».

قدم الفارس فرانكي ديتوري أداء رائعاً مع المهرة البطلة التي يدربها مارك جونستون، والذي أشركها من قبل في سباقين أولهما في نيوماركت، وخرجت منه بالمركز الثاني في 18 مايو، وأرسلها لمشاركة أخرى بعد ثمانية أيام في شيلمسفورد في ثقة منه بقدرات المهرة التي حققت فوزاً بفارق 5 أطوال، كانت كفيلة بإدخالها أجواء هذا السباق وهي في قمة الجاهزية والثقة.

وسجلت المهرة البطلة في نهاية المنافسة زمناً بلغ 1:1:58 دقيقة وتقدمت بفارق أنف عن الوصيفة القادمة من أمريكا «كيماري» (ويسلي وارد/جون فيلاسكويز) ومن ورائها بفارق طول مهرة جودلفين والمرشحة الأولى «فاينال سونج» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميون.

وأعرب مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المدرب سالم بن غدير عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققته المهرة، مضيفاً: «المهرة قدمت إشارات جيدة منذ مشاركتها الأولى ثم حققت الفوز في المشاركة الثانية»، وقال: «قلت للمدرب جونستون إن المهرة لديها الفرصة وهي منحدرة من سلالة تملك السرعة من الجهتين»، وقال ابن غدير إن «برايز» تعاملت مع أرضيتين مختلفتين ولديها إمكانات عالية تؤهلها للمضي قدماً.

وضاعفت المهرة «موف سويفتلي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من انتصارات الإمارات في ثاني أيام رويال آسكوت بعد أن خطفت الفوز في سباق دوك أوف كامبريدج ستيكس للأفراس والمهرات (ج 2) لمسافة الميل، ليتربع فارسها دانيال تدوبي على صدارة الفرسان حتى اليوم الثاني في المهرجان برصيد ثلاثة انتصارات بينما حقق مدرب المهرة وليام هاجاس أول انتصار له بنسخة هذا العام من رويال آسكوت. وحققت الفائزة البالغة من العمر 4 سنوات التي تنتمي لفحل جودلفين «فرح» أغلى فوز لها بآسكوت وذلك بعد غياب 230 يوماً عن المضامير.

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وفازت«موف سويفتلي»على المرشحتين الأولى والثانية «اي كان فلاي» و«اغروتيرا» في زمن بلغ 1:42:63 دقيقة بفارق عنق عن ممثلة الإمارات الأخرى «روضة» لعبدالله سعيد النابودة بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف مايكل ستاوت، بينما اكتفت «أي كان فلاي» بالمركز الثالث بقيادة ريان موور.

وأعرب الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم عن سعادته الغامرة بالفوز الكبير في رويال آسكوت، مضيفاً: المدرب رشح المهرة للفوز على هذه الأرضية وكان ترشيحه موفقاً، ونجحت المهرة في تحقيق التوقعات، أبناء «فرح» دائماً يحبون مثل هذه الأرضية و«سويفتلي» دائماً تحب الانطلاق من الخلف وهذه طريقتها في تحقيق الفوز.

أما ثالث الانتصارات الإماراتية فكان في الشوط الخامس «رويال هنت كب» الذي أقيم لمسافة الميل للخيول عمر 3 سنوات، والذي شهد صراعاً ساخناً بين 28 خيلاً قوياً، لكن الفوز كان إماراتياً، حيث توج بالفوز «آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وحقق «آفاق» فوزه بإشراف المدرب شارلس هيلز وقيادة متقنة من الفارس جيم كرولي الذي قاده لقطع مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن قدره 1:42:36 دقيقة وبفارق أنف عن أقرب منافسيه.

وحقق المهر «داشينج ويلوبي» الفوز في سباق كوين فيز (ج 2) لمسافة ميل و6 فيرلونج بقيادة أوشين ميرفي وإشراف أندرو بالدنج، ونجح ابن الفحل «ناتانيال» في مهمته بالشوط الذي شهد مشاركة 13 مهراً ليسجل ثاني فوز في مسيرته التي تبلغ 5 مشاركات.

وانتزع «كريستال أوشن» الفوز للذكور في المواجهة التي ضمت ثمانية خيول بسباق برينس أوف ويلز ستيكس (ج1)، وسجل ابن «سي ذا ستارس» فوزه في زمن بلغ 2:10:25 دقيقة، بإشراف المدرب العملاق وصاحب الانتصارات القياسية بين المدربين في مهرجان رويال آسكوت سير مايكل ستاوت، وبقيادة الفارس فرانكي ديتوري الذي قاده لتحقيق الفوز بفارق 1.25 طول.

وفاز الحصان «ساوثيرن هيلز» بالشوط السادس والختامي «ويندستور كاستل ستيكس» لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس راين مور.