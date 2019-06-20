شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة مبادلة العالمية للتنس تعود للعاصمة في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود «بطولة مبادلة العالمية للتنس»، مجدداً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بدورتها الثانية عشرة، والتي ستُقام فعالياتها في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في الفترة بين 19-21 ديسمبر 2019، أي قبل أسبوع واحد من موعد تنظيمها المعتاد.
وستشهد البطولة، التي تُعد الفعالية الأبرز على أجندة منافسات تنس المحترفين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سلسلة جديدة من المنافسات الحماسية والمشوقة بمشاركة نخبة من ألمع نجوم ومحترفي التنس حول العالم.
ومن المتوقع أن يسهم الموعد الجديد للبطولة في اجتذاب عددٍ أكبر من جمهور وعشاق التنس والعائلات والأصدقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها؛ حيث سيتاح لهم حضور منافسات البطولة بالتزامن مع بدء موسم الأعياد، ومتابعة الأداء الحماسي لثمانية من أفضل نجوم التنس في العالم، من بينهم 6 لاعبين في فئة الرجال ولاعبتين ضمن فئة السيدات.
وسيلعب اختيار هذا التوقيت المميز لانطلاق البطولة، دوراً كبيراً في تعزيز الحضور الدولي لجمهور وعشاق رياضة التنس. وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «نتطلع دوماً إلى الارتقاء بمقومات هذه البطولة، وكلنا ثقة في أن موعدها الجديد سيسهم في إثراء الأجواء المميزة لعشاق التنس».
وقال راشد الهرمودي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة): «نحرص في «مبادلة» دائماً على رعاية هذه البطولة العالمية لإدراكنا لأهميتها الكبيرة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الرئيسية في إمارة أبوظبي، ولعل حضور هذه الكوكبة من نجوم رياضة التنس العالميين إلى العاصمة الإماراتية، يمثل حدثاً فريداً».
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