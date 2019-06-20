«الشارقة الرياضي» و«معايير العمل» يتعاونان لرعاية العمال

وقع مجلس الشارقة الرياضي وهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة اتفاقية مشتركة في إطار التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات إقامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية والمسابقات وتطوير وتقديم الخدمات والرعاية لفئة العمال بالإمارة الباسمة وفق جودة عالمية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية من المجلس الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس المجلس، بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية، ونبيل عاشور مدير إدارة الدعم المؤسسي وزكية المشرخ مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بالإنابة، ومن جانب هيئة تطوير معايير العمل سالم يوسف القصير رئيس الهيئة، وعمر سالم الشارجي مدير إدارة الدعم والاتصال المؤسسي، وأحمد محمد السويدي رئيس قسم الاتصال الحكومي، وندى المناعي رئيس قسم العلاقات العامة والفعاليات.

وتتمثل الاتفاقية المشتركة بين الطرفين في رعاية مجلس الشارقة الرياضي والإشراف على الفعاليات الرياضية من مهرجانات وعروض واحتفالات ومسابقات وبطولات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، فيما سيكون دور الهيئة من خلال الاتفاقية تطوير معايير العمل طبقاً لاستراتيجية محددة لرعاية وخدمة الفئات العمالية بالإمارة.

وأكد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي أن هذه الاتفاقية تعد امتداداً للأدوار المشتركة بين الطرفين، بما يتماشى مع اختصاصات كل طرف بما من شأنه أن يحقق الأهداف المطلوبة التي يسعى لها المجلس من واقع توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين، وبأن تكون الرياضة لها مكانتها بالإمارة.

وأضاف «الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي في فئة العمال، حيث يتمثل دور المجلس في الإشراف والتنسيق لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والمجتمعية، بما يعكس تشجيع ممارسة الرياضة لهذه الفئة، لذلك نرحب بهذا التعاون المشترك مع هيئة تطوير معايير العمل، وتعزيز أواصر العلاقات في عدة جوانب».

Advertisements

وأثنى الشيخ صقر القاسمي على اهتمام هيئة تطوير معايير العمل بالجانب الرياضي والمجتمعي لفئة العمال، والحرص على التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات بالإمارة الباسمة، وهو ما أسهم في تنظيم فعاليات مشتركة سابقة، منها المهرجان العمالي للعام الثاني على التوالي، لتأكيد قيمة الرياضة ونشرها بشكل أكبر وجعلها أسلوب حياة، وهو هدف من أهداف المجلس الاستراتيجية، حيث تمثل الرياضة ركيزة مهمة في الإمارة الباسمة لكل الفئات.

وسينسق المجلس بموجب هذه الاتفاقية مع الهيئة لتنظيم فعاليات رياضية للفئات العمالية في الإمارة، ومع الجهات المعنية للحصول على الموافقات الخاصة برعاية الفعاليات الرياضية، وتوفير ملاعب مناسبة في إمارة الشارقة لإقامة الفعاليات الرياضية، وتوفير أفراد الأمن في الملاعب خلال فترة الفعاليات الرياضية، وتوفير الدعم اللوجستي من سيارات الإسعاف والشرطة في الملاعب خلال فترة الفعاليات، وعرض الجهات الراعية للفعالية الرياضية بالتنسيق مع الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، وتوفير اللجان اللازمة لتنظيم الفعالية الرياضية.

وبدوره، ثمن سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة التعاون المستمر مع المجلس الذي يشرف على الرياضة بالإمارة، وهو ما أسهم في توقيع هذه الاتفاقية، حيث يمثل التعاون تأكيداً على رغبة الهيئة في تفعيل أكبر للجانب الرياضي والمجتمعي لفئة العمال ضمن الجهود الطويلة والمستمرة التي تبذلها إمارة الشارقة لتوفير بيئة مثالية للعمال، تحفظ لهم حقوقهم، وتمنحهم كل ما يمكنهم من تطوير مهاراتهم، في جميع القطاعات، لذلك حرصت الهيئة منذ نشأتها، وحسب توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمال في كافة المجالات بالتعاون مع أصحاب العمل.

وكشف أن الهيئة بموجب هذه الاتفاقية ستعمل على استقطاب الجهات الراعية للفعاليات الرياضية، والتعاقد مع شركات منظمة للفعاليات الرياضية بالتنسيق مع المجلس.

وأضاف سالم القصير أن الهيئة حريصة على أن يكون لها دور أكبر من خلال هذه النوعية من الاتفاقيات مع مجلس الشارقة الرياضي، أو غيرها من المؤسسات والجهات والانفتاح في إقامة الفعاليات والبطولات الرياضية والمجتمعية، بما يخدم المصلحة العامة وتعزيز الاهتمام بفئة العمال، خصوصاً أن الهيئة لها نشاط من قبل مثل مهرجان الشارقة العمالي من أجل مزيد من نشر مفاهيم الإيجابية في فئة العمال، وتوفير بيئة عمل سعيدة ضمن اختصاصات وأهداف الهيئة، لذا حرصت على التعاون مع المجلس لتكون الإمارة الباسمة نموذجاً مثالياً للاهتمام بهذه الفئة من كل النواحي.