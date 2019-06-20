دراجات الإمارات تتأهب للسباقات الكلاسيكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق الإمارات عن تشكيلته المميزة التي تضم 5 دراجين والتي ستشارك في سباقات اليوم الواحد الكلاسيكة في بلجيكا في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، وتضم التشكيلة البلجيكي الواعد جاسبر فيليبسن، وذلك إلى جانب كل من روري سوثرلاند وأليفييرو ترويا وكريستيان مونوز وروبيرتو فيراري. وستشارك التشكيلة في عدد من السباقات البلجيكية، وهي سباق «دوارز دور هيت هاجيلاند» في 21 يونيو، وسباق «هيلين فاستجود هايستسه بيل» في 22 يونيو، وسباق «إلف شتيدن رونده» في 23 يونيو.

وفي معرض حديثه قبيل السباق، قال فيليبسن: «لم يسبق لي أن شاركت في هذه السباقات الثلاثة، لكنني أعرف الطرق والمسارات جيداً، وهي سباقات بلجيكية تقليدية تتضمن العديد من المسارات الضيقة والجبلية والقطاعات الصعبة، وتناسب المسارات الدراجين السريعين والدراجين المعتادين على هذه التضاريس، أنا متحمس جداً لخوض هذه السباقات، ولاسيما أنها تقام على أرض بلجيكا، وآمل أن أقدم مع زملائي أداء مميزاً يحقق لنا نتائج طيبة».