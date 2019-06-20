«الهيئة» تفصل القوس والسهم عن الرماية في اتحادين مستقلين

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فصل اتحاد القوس والسهم عن اتحاد الإمارات للرماية، وتشكيل مجلس إدارة لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، ومجلس إدارة آخر خاص باتحاد الرماية، وفق القوانين والنظم واللوائح المعمول بها في شأن الاتحادين.

جاء ذلك في الاجتماع الخامس للمجلس للعام الحالي 2019، الذي عقد أمس بمقر الهيئة في دبي برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبحضور جميع الأعضاء، كما اعتمد المجلس اللوائح الخاصة باشتراطات إشهار الروابط والأندية، إضافة إلى موافقته على الدعم المالي الإضافي للمشاركة في إعداد المنتخبات الوطنية، وفق البرامج الصادرة عن الاتحادات الرياضية في الدولة.

وجرت الموافقة المبدئية على صياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية تمهيداً لتعميمه على كافة الجهات الرياضية في الدولة، واطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بشأن صندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية، وموعد انطلاق الفحوص الطبية والاختبارات المخبرية والميدانية للموهوبين الرياضيين الذين جرى استهدافهم من طرف البرنامج، والمقررة إقامتها صباح السبت المقبل، كما اعتمد المجلس النتائج النهائية للمنصة الرياضية الرقمية «مرصد»، والتي سيُعلن عن تفاصيلها خلال المرحلة القادمة.