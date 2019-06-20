اخبار الرياضه

سيتي يمدد لووكر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يمدد لووكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر سيتي عن تمديد عقد المدافع الدولي كايل ووكر حتى عام 2024.

ونقل بيان عن ووكر قوله: «أنا سعيد لتوقيعي على عقد جديد»، مضيفاً: «اللعب لسيتي هو كل ما كنت آمل به وأكثر».

وتابع ووكر: «لقد كان قراراً سهلاً، أردت التنافس للفوز بالألقاب، اللعب على أعلى المستويات وأشعر أني تطورت كثيراً كلاعب خلال فترة وجودي هنا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيتي يمدد لووكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا