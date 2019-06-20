شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يمدد لووكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر سيتي عن تمديد عقد المدافع الدولي كايل ووكر حتى عام 2024.
ونقل بيان عن ووكر قوله: «أنا سعيد لتوقيعي على عقد جديد»، مضيفاً: «اللعب لسيتي هو كل ما كنت آمل به وأكثر».
وتابع ووكر: «لقد كان قراراً سهلاً، أردت التنافس للفوز بالألقاب، اللعب على أعلى المستويات وأشعر أني تطورت كثيراً كلاعب خلال فترة وجودي هنا».
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