افتتاح الدورة التاسعة من عالم دبي للرياضة أمام الجمهور

افتتح سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي الدورة التاسعة من عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة مجلس دبي الرياضي، وذلك بحضور ماهر جلفار النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، وناصر آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من الرياضيين ومديري الأكاديميات الرياضية.

ويستمر عالم دبي للرياضة الذي فتح أبوابه ابتداءً من يوم أمس حتى ال 10 من سبتمبر /‏ أيلول القادم، ويستقبل خلال هذه الفترة التي تقارب الثلاثة أشهر مئات آلاف الرياضيين المحترفين ومحبي الأنشطة الرياضية، وجمهور الرياضة على حد سواء.

وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي خلال مراسم الافتتاح: «نفخر برؤية هذا التطور والتوسع اللذين تشهدهما الدورة الحالية لعالم دبي للرياضة، وهو ما يجعل الحدث منصة مثالية تجمع عشّاق الرياضة في بيئة آمنة لممارسة رياضاتهم المفضلة».

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وأضاف: «للأنشطة البدنية فوائد عديدة أخرى، فهي تشجع على الاحتواء والتسامح، وتسهم بشكل إيجابي في تعزيز صحة أفراد المجتمع، ومن جانبي أوجه الجميع للمشاركة والاستفادة من هذه المبادرة الرائعة».

وقال ماهر جلفار النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «عالم دبي للرياضة يواصل تغيير الثقافة الرياضية في دبي من خلال تشجيع المقيمين على عيش أسلوب حياة صحي ونشط خلال موسم الصيف، وقد شهد توسعاً كبيراً في ممارسة الأنشطة الرياضية ليقدم للرياضيين والهواة وجهة مثالية لممارسة رياضتهم المفضلة والمنافسة مع أقرانهم من زملاء وأصدقاء، ونحن نتطلع إلى تقديم دورة أخرى حافلة بالفعاليات والأنشطة المتنوعة».

ويشغل عالم دبي للرياضة 4 قاعات ضخمة مكيفة الهواء تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع، ويضم الحدث 3 ملاعب لكرة القدم الخماسية، و3 ملاعب لكرة القدم السباعية والرجبي، و6 ملاعب لكرة السلة، و3 ملاعب للكرة الطائرة، و3 ملاعب لكرة سلة الشوارع، و18 ملعباً للريشة الطائرة، وملعبين للتنس، وملعباً للبادل تنس، ومنطقة لتنس الطاولة، وملعبين للكريكت، واستوديوهات لركوب الدراجات، وللياقة البدنية تشرف عليها ريبوك وLesMills، وصالة ألعاب رياضية حديثة مزودة بأجهزة من تكنوجيم.

ويحظى الحدث بدعم عدد من الدوائر المحلية والشركات العالمية المتخصصة في نمط الحياة.