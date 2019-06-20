التوجولي ملابا يصل لكلباء اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365”

بات المهاجم التوجولي ملابا (28 عاماً)، لاعب فريق فينلو الهولندي، قريباً من الانضمام للفريق الكلباوي خلفاً للبرازيلي مايك راموس الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم، ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى كلباء اليوم لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقد الرسمي.

من جهة أخرى، أعلن اتحاد كلباء تعاقده مع اللاعب إبراهيم سرحان «28 عاماً» مهاجم فريق الفجيرة السابق، في صفقة انتقال حر لموسمين، وسبق لسرحان اللعب والتألق في صفوف المنتخب الأولمبي، وسيكون دون شك مكسباً لفرقة النمور خلال الموسم الكروي 2019-2020.

يذكر أن الفريق الكلباوي جدد الثقة في المدرب الإيطالي فابيو فيفياني بجانب تجديد عقد اللاعب المجري بلازس جوجاك، فضلاً عن إبرام أكثر من صفقة ناجحة للموسم الجديد، أبرزها التعاقد مع الأردني ياسين البخيت محترف الفريق الدباوي، إلى جانب ضم الحارس يوسف الزعابي من الوصل، وناصر عبدالهادي من الوحدة، وخالد شماريخ من الإمارات، ويعقوب الحوسني من النصر، وعبدالسلام محمد من بني ياس.