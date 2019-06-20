فعاليات حافلة بالمخيم الصيفي لمدينة دبي الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق مدينة دبي الرياضية المخيم الرياضي الصيفي الذي يضم مجموعة متنوعة من الرياضات بما يتناسب مع تفضيلات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3

و11 سنة؛ وذلك في «قرية البطولة» وسط مدينة دبي الرياضية خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران الجاري إلى 8 أغسطس/آب المقبل.

يأتي إطلاق المخيم الصيفي تلبية للطلب المتزايد من قبل الأهالي لمشاركة أطفالهم في الأنشطة الرياضية المختلفة خلال العطلات، ويضم باقة متنوعة من الرياضات الشهيرة التي يشرف عليها مدربون مؤهلون وخبراء في مجالهم ضمن الأكاديميات الرياضية في مدينة دبي الرياضة، وهي المدرسة الإسبانية لكرة القدم ونادي نسور دبي للرجبي وأكاديمية مجلس الكريكيت الدولي وأكاديمية «كلارك فرانسيس» للتنس.

وقال فيجاي ساجانهار المدير المالي في مدينة دبي الرياضية: «ندرك في المدينة أن الرياضة تمتلك القدرة على توحيد الأفراد والثقافات تحت مظلة واحدة، ونحن على تمام الثقة بأن المشاركين سيحظون بأوقات حافلة بالمرح والترفيه فضلاً عن فرصة بناء علاقات اجتماعية بناءة وتعلم كوكبة متنوعة من المهارات واكتشاف بعض المواهب».