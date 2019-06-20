منتخب الإمارات يشارك في بطولة النخبة للمواي تاي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت، أمس، بعثة منتخب الإمارات للمواي تاي إلى تونس؛ وذلك للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة النخبة الدولية للمواي تاي 2019، وتنطلق فعاليات البطولة في العاصمة التونسية، غداً الجمعة، بمشاركة 15 دولة يمثلها 26 لاعباً من نخبة لاعبي المواي تاي في الوطن العربي.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمواي تاي والجامعة التونسية للكيك والتاي بوكسينج.

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وأعرب عبد الله النيادي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينج عن مدى سعادته باستكمال مسيرة نجاح النسخة الأولى من البطولة؛ وذلك بازدياد أعداد اللاعبين والدول المشاركة، كون ذلك يسير جنباً إلى جنب مع خطط الاتحاد الاستراتيجية؛ الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة في الوطن العربي.

من جانبه، قال طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، إن هذه النسخة شهدت تسجيل نخبة من لاعبي المواي تاي في الوطن العربي يمثلون 15 دولة مما سيجعل النزالات قوية جداً وهي فرصة كبيرة أمام اللاعبين في تبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة، متمنياً التوفيق للجميع.

وترأس بعثة منتخب الإمارات فهد العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الأنشطة الرياضية، وضمت الجهاز الفني عمر النعيمي، سانيت سامات، واللاعب أمين المعتصم في وزن 71 كجم، وطاقم التحكيم الإماراتي الذي سيشارك في إدارة نزالات البطولة برئاسة الحكم الدولي عمر المرزوقي والحكام: مشاري المنصوري، محمد المحضار وأحمد الخشوعي.