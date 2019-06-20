الكتبي يتطلع لذهب الجائزة الكبرى للجوجيتسو بكازاخستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البطل العالمي فيصل الكتبي أن طموحه الذهب في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو، التي ستنطلق السبت المقبل بمدينة نور سلطان في كازاخستان تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، مشيراً إلى أنه إلى جانب كافة زملائه في المنتخب استعدوا بشكل جيد لتحقيق أفضل النتائج في هذه البطولة، والحصول على أعلى نقاط مؤهلة لدورة الألعاب العالمية المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في 2021 والتي ستشهد مشاركة أفضل لاعبي العالم في الأوزان الثلاثة المعتمدة؛ وهي: 69 و77 و85 كجم.

وقال الكتبي: «سأشارك في وزن 85 كجم وتوقع أن تكون البطولة قوية نظراً لأنها مفتوحة للاعبين المميزين من كل دول العالم»، مشيراً إلى استعداداته المكثفة؛ من خلال التدريبات في الأيام الأخيرة بأبوظبي قبل أن يلتحق بالبعثة مساء اليوم في مدينة نور سلطان؛ بعدما حالت الدراسة والامتحانات دون سفره مع زملائه بالبعثة في الوقت المحدد.

وأضاف: «أنا على تواصل يومي مع البعثة في كازاخستان وبخصوص تدريباتي فهي تسير على خير ما يرام، وليس لدي مشكلة في الوزن فقد قمت بضبطه على الفئة التي سأشارك بها، وبالنسبة لكل زملائي أعضاء المنتخب فإن أغلبهم شاركوا في جولة موسكو جراند سلام الأسبوع الجاري وحققوا نتائج جيدة ومن هنا فإن معدلات التركيز عالية كما أن الرغبة أكيدة في تحقيق إنجازات تسعد مسؤولي الاتحاد».

جدير بالذكر أن الإمارات ستشارك في هذه البطولة ب13 لاعباً و5 لاعبات، ويقود منتخب الرجال المدرب البرازيلي رامون ليموس، ويرافق المنتخب عبد الله الزعابي مشرفاً إدارياً لمنتخب الرجال، فيما ترافق منتخب السيدات الإدارية آمنة الأزدي.