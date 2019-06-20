حصاد رائع للمبارزة ب23 ميدالية وتنظيم 11 بطولة محلية ودولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض اتحاد الإمارات للمبارزة حصاد الموسم في اجتماعه الذي عقد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، بحضور أعضاء المجلس وهم محمد بن عبدالعزيز الشحي نائب الرئيس وسيف الغفلي رئيس المكتب التنفيذي، و د. هدى عبد الرحمن المطروشي الأمين العام رئيس اللجنة الفنية ومحمد غانم المنصوري رئيس اللجنة المالية وحمد مبارك بوعميم عضو مجلس الإدارة.

وافتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الاجتماع بتقديم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الرشيدة لدعمها المتواصل والدائم للحركة الرياضية بالدولة.واستعرض المجلس حصاد الموسم الرياضي الحالي 2018 - 2019، ومشاركات المنتخبات الوطنية ونشاط الاتحاد على كافة المستويات.

وأكدت د. هدى المطروشي أن الموسم جاء استثنائياً للاتحاد منذ تأسيسه من ناحية المشاركات العربية والدورات التدريبية، والمشاركات الخارجية والإنجازات التي تحققت، بالإضافة إلى اختيار أهم العناصر في منتخب الدولة لتكون ضمن برنامج التأهيل الرياضي لأوليمبياد 2020 المقبل، مع اختيار إحدى لاعبات المبارزة للانضمام إلى برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك لإعداد اللاعبات الرياضيات للأوليمبياد.

واستعرض الاجتماع إنجازات مراكز اللعبة، ومشاركات المنتخبات وبطولات الموسم وتتضمن 9 بطولات محلية نظمت في مدن الدولة تضمنت 54 مسابقة علاوة على الإنجازات التي تحققت في المشاركات الخارجية وشملت 23 ميدالية عربية متنوعة في 5 بطولات دولية، حيث شارك المنتخب بالفئات والأعمار السنية المختلفة في 11 بطولة دولية خارجية أبرزها البطولة العربية للمبارزة للشباب والناشين وجاء حصادها 17 ميدالية متنوعة مما جعل مبارزة الإمارات تعتلي عرش المبارزة العربية لهذا الموسم، فضلاً عن المشاركات والبطولات الأخرى التي شارك فيها.