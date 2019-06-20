جامعة نيويورك أبوظبي تستضيف فعالية رياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مكتب المسؤولية المجتمعية لدى جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع «جلف ملتي سبورت»، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تنظيم سباق تتابع لمدة 12 ساعة، تكريماً للطفلة إيفا، ابنة الأعوام التسعة، التي قطعت وحدها مسافة 409 كيلومترات من جنوب السودان إلى إثيوبيا بحثاً عن ملاذ آمن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين المصادف الخميس 20 يونيو/حزيران.

وكانت رحلة إيفا المحفوفة بالمخاطر قد بدأت بعد أن لاقت عائلتها مصرعها على يد مسلحين، حيث مشت مدة 12 يوماً حتى بلغت نقطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قدمت لها العون والمساعدة، حيث يأتي سباق التتابع ليكون بمثابة إلهام يرمز إلى رحلة إيفا الشاقّة، ويليه عرض فيلمين وثائقيين قصيرين هما «رحلات يائسة» و«4.1 ميل»، مع عرض تقديمي من المفوضية حول تقريرها العالمي لعام 2018، والذي سيصدر في اليوم ذاته. ودعت جامعة نيويورك أبوظبي جميع الراغبين من سكان إمارة أبوظبي إلى المشاركة في سباق التتابع الذي يستضيفه مضمار الجري الداخلي في الجامعة، حيث سيشارك الأفراد أو الفرق (المؤلفة من 6 أعضاء كحد أقصى) بالجري أو السير لمدة ساعة واحدة في أي وقت بين 7 صباحاً إلى 7 مساءً، وذلك دعماً للحملة العالمية «2 مليار كم نحو الأمان» التي أطلقتها المفوضية.